Глава Химок встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии Дня учителя встретился с директорами школ. Участники обсудили темы инноваций и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Встреча прошла в школе «Лидер».

В сентябре этого года на базе школы «Лидер» для ребят открыли «IT-куб» — центр развития цифровизации. Это площадка, где юных химчан бесплатно обучают программировать роботов, работать с большим объемом данных, создавать мобильные приложения.

«Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе „Новая школа“ партии „Единая Россия“, — сказал Дмитрий Волошин.

Также глава округа рассказал о программе капитального ремонта школ. В этом году в Химках модернизируют школу № 8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпус гимназии № 23 на улице Чапаева в Сходне.

«Приятно, что нашим школам уделяют такое внимание со стороны администрации. Школа № 8 была открыта более 40 лет назад и нуждается в обновлении. У нас замечательный школьный музей, где много разных и интересных экспонатов как времен Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции», — прокомментировала директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

В Химках трудится почти две тысячи учителей. Для них в округе при поддержке регионального Правительства разработан и реализуется комплекс мер. Учителя получают компенсацию за аренду жилья, различные доплаты — это классное руководство, выслуга лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.