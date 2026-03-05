Дмитрий Нагиев приехал на заработки в Россию на фоне бомбежек на Ближнем Востоке

Известный актер и телеведущий Дмитрий Нагиев приехал на заработки в Россию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Mash .

Актер приехал на мероприятие в Москве. Затем Нагиев попал на разговор с корреспондентом издания, которая задала ему вопросы про недвижимость в Дубае, неоднократные жалобы на соседей и курсы за десятки миллионов рублей.

«Нагиев включил режим мастер-класса по уходу от ответа. Сначала наехал на Mash. Потом на журналистику», — говорится в публикации.

Затем звезда «Физрука» вспомнил про свои курсы, но ушел от ответа, потому что «не знал как». После этого предложил вместе с ним пойти и опросить соседей. Когда у журналистки забрали микрофон, актер порассуждал о лжи и красиво закрыл тему. На вопросы так и не ответил.

Ранее стало известно, что телеведущий Дмитрий Нагиев стал владельцем элитных апартаментов в пятизвездочном отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае. Приобретение резиденции класса люкс на берегу Персидского залива обошлось звезде более чем в 300 млн рублей.

