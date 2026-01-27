Потратил 300 млн руб: Нагиев стал обладателем элитных апартаментов в отеле Дубая

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал владельцем элитных апартаментов в пятизвездочном отеле Kempinski Palm Jumeirah в Дубае. Приобретение резиденции класса люкс на берегу Персидского залива обошлось звезде более чем в 300 млн рублей, пишет Mash .

Решение инвестировать в недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах Нагиев принял после начала специальной военной операции. Выбор пал на роскошный отель Kempinski Palm Jumeirah, расположенный в западной части искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае. Неподалеку находятся 11-километровая набережная для прогулок, аквапарк Aquaventure и обзорные площадки с панорамными видами на море и Дубай Марину.

Заключить сделку актеру помогло местное агентство недвижимости. В обмен на скидку и особые условия Нагиев дал два эксклюзивных интервью. Кроме того, ему пришлось оплатить 4% от стоимости в качестве регистрационного сбора, а также около 10-12 тыс. рублей за оформление документов о праве собственности и 85 тыс. рублей за переоформление права собственности. Апартаменты были приобретены у частного лица, так как ранее застройщик успел продать все объекты еще на этапе строительства.

В итоге Нагиев получил доступ к частному пляжу, бассейну, консьерж-сервису, услугам уборки и круглосуточной охране. Интерьер апартаментов отличается обилием золотых элементов, дизайнерским ремонтом, тремя просторными спальнями и мебелью от итальянского дизайнера Francesco Molon. Среди недостатков лишь общее лобби для гостей отеля и владельцев апартаментов, а также общий бассейн и ресторан.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.