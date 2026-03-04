Для школьников Ленинского округа провели лекцию о здоровье и правильном питании

В Ленинском округе продолжается проведение мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и формирование здорового образа жизни среди школьников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во Дворце культуры «Видное» 3 марта провели антинаркотическую программу «Береги здоровье от вредных привычек» для учеников видновской школы № 1. Главная цель встречи — напомнить подросткам о важности заботы о своем здоровье, правильном питании и умении противостоять негативному влиянию, сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Сегодня особенно важно формировать у подростков осознанное отношение к своему здоровью. Мы говорим не только о вредных привычках, но и о ежедневных выборах — питании, активности, режиме дня. Чем раньше ребята это поймут, тем увереннее смогут принимать правильные решения», — приводятся в сообщении слова заведующей культурно-массовым отделом ДК «Видное» Валентины Тарантовой.

Отмечается, что программа включала обсуждение полезных и вредных продуктов, просмотр мультфильма «Как беречь здоровье», а также интерактивные задания. Школьники приняли участие в конкурсах, где определяли, что полезно, а что вредно, объясняя свой выбор. Особый интерес вызвала эстафета, во время которой команды на скорость собирали мягкую игрушку-бургер, закрепляя знания о принципах сбалансированного питания в игровой форме.

Такие мероприятия проводятся во Дворце культуры «Видное» регулярно с разными школами города раз в месяц. В этот раз в мероприятии приняли участие 47 человек из 7 класса школы Видного.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.