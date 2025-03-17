Для подмосковных педагогов провели занятия по профилактике эмоционального выгорания

В колледже «Подмосковье» во всех структурных подразделениях прошли занятия для педагогов и руководителей учебных групп по профилактике психоэмоционального выгорания «Я успешный педагог!». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Цель данной встречи — помочь каждому педагогу сформировать положительную самооценку. Уверенность в себе — изменчивая, подвижная переменная в уравнении счастливой самодостаточной личности. Это не врожденное качество, оно формируется в течение всей нашей жизни и именно поэтому каждый педагог должен приложить усилия, чтобы поверить в себя.

Каждый участник занятия получил возможность проявить себя, поработать в команде, определить проблемные зоны у себя в личностной и деятельностной сферах, проанализировать какое место в нашей жизни занимает профессиональная деятельность. Во время встречи были использованы различные формы и приемы работы: игровые упражнения, арт-терапия, куклотерапия, коллаж, элементы тренинга. Занятия прошли в доброжелательной и позитивной обстановке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.