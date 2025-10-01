сегодня в 19:12

Для фермеров Подмосковья идет отбор на субсидии для приобретения молодняка

С 1 по 12 октября в Московской области будет проходить отбор на получение субсидий для компенсации затрат на приобретение молодняка племенных сельскохозяйственных животных отечественного происхождения, импортированные животные под программу не попадают. Участниками отбора могут стать сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса, которые зарегистрированы и ведут деятельность на территории Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Данная мера поддержки позволит аграриям региона укрепить материально-техническую базу, обновить поголовье и повысить эффективность животноводческих хозяйств.

Размер субсидии установлен в расчете на одну голову приобретенного племенного молодняка, а именно:

крупный рогатый скот молочного направления (телки, нетели), приобретенный на территории Российской Федерации (50 000 рублей) и приобретенный на территории Московской области (70 000 рублей)

крупный рогатый скот мясного направления (телки, нетели — 50 000 рублей)

племенной молодняк свиней (10 000 рублей)

племенной молодняк овец (15 000 рублей)

племенной молодняк коз (15 000 рублей)

племенной молодняк кроликов (600 рублей)

племенной молодняк пушных зверей (кроме кроликов — 2 000 рублей)

куры кросса «Смена 9» (400 рублей)

сельскохозяйственная птица, приобретенная на территории РФ (250 рублей).

Прием заявок на участие в отборе проводится на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. По всем вопросам, связанным с подачей заявки и условиями отбора, можно обращаться в министерство по телефону: 8 (498) 602-30-90 (доб. 58331).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.