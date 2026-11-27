Концерт ко Дню матери прошёл в детской школе искусств № 1 имени Георгия Свиридова. Старший хор «Рассвет» впервые вышел на сцену в новых платьях, а зрители услышали рояль, фортепиано, аккордеоны и баян — всё это приобретено по наказам жителей, вошедшим в Народную программу Единой России, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Праздничный вечер стал не только данью уважения матерям, но и наглядным результатом работы с обращениями жителей. Всего для школы закупили 100 костюмов для старшего хора «Рассвет», а также рояль, два фортепиано и аккордеона и баян. Обновление инструментальной базы в 2026 году стало продолжением преобразований, начатых по просьбам педагогов, родителей и руководства ДШИ.

Воспитанники школы исполнили песни, посвящённые материнству, и рассказали истории женщин, воспитавших великих композиторов — Георгия Свиридова, Александра Скрябина и других.

"К нам обратилось руководство ДШИ вместе с педагогами и родителями с просьбой помочь приобрести музыкальные инструменты и костюмы — всё это было приобретено. И во время концерта мы услышали эти инструменты и увидели ребят в новых красивых костюмах",— отметил член фракции «Единая Россия» Иван Клещерёв.

По достоинству оценил обновление преподаватель по классу баяна и аккордеона, заведующий отделом народных инструментов Влатко Николовски. Музыкой он занимается с шести лет — по примеру дедушки.

"Баян — это целый механизм, конструктор: во время игры на нём задействованы обе руки. В школе я работаю уже шесть лет. Недавно для учеников закупили новые баяны хорошей марки «Тула» — ещё в советское время они были лидирующими производителями. Инструменты сделаны хорошо: тембр приятный, разлив тоже хороший, механика надёжно сделана. Ребята с удовольствием играют на них в оркестрах и на конкурсы выезжают", — поделился Влатко Николовски

ДШИ имени Георгия Свиридова уже шестой год носит статус лучшего учреждения дополнительного образования Московской области. В 2020 году школа вошла в десятку лучших в стране, став призёром Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».

Народная программа Единой России поддерживает развитие сферы культуры: в этом году в регионе завершится капремонт 37 домов культуры и детских школ искусств. По просьбам жителей Балашихи преобразились КДЦ «Заря», детские школы искусств № 3 и № 6.