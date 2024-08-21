Для домодедовских долголетов организовали площадку для старинной игры

Команда «Неугомон» состоит из семи пенсионеров, которые проводят тренировки по петанку на специальной площадке парка «Елочки» в Домодедово, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они участвуют в соревнованиях по этому виду спорта. В первый год команда вышла в полуфинал, во второй год заняли третье место в Реутове.

«Желающих играть значительно больше. Во-первых, привлекаются еще из „Активного долголетия“ люди. Во-вторых, то, что мы занимаемся в парке „Елочки“ и нас видят многие, задаются вопросом, что за игра, и приходят в последствии к нам на тренировки», — рассказала капитан команды «Неугомон» Ирина Кузнецова.

Игроки рассказывают, что с этой игрой справятся люди практически любого возраста. В нее можно играть во дворе дома, брать с собой на природу, устроить соревнования среди рабочего коллектива.

«Правила не мудреные. Набор металлических шаров из шести штук, у каждой команды по три штуки, нужно бросить шар так, чтобы он был максимально близко к деревянному шарику под названием кашанет. Ну, естественно, действие это происходит на ровной площадке. Каждый шарик весит почти килограмм. При этом нужна хватка, меткость, ум должен работать», — пояснила Ирина Кузнецова.

В этом году на соревнованиях в Серпухове игроки Домодедово заняли первое место и получили диплом победителя, а остальные команды — дипломы участников. Спортсмены говорят, что будут держать этот уровень и дальше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.