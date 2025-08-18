Для членов семей бойцов СВО в Дубне провели экскурсию по отделению реабилитации

Супруги и мамы бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, посетили отделение реабилитации медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Им продемонстрировали новые современные палаты, а также оборудование для реабилитационных мероприятий.

«И мы, жены, и дети испытывают психологический стресс. Если мы говорим про военных, то у них стресс другого характера и физические нагрузки совсем другие. Поэтому все, что мы увидели, очень полезно и очень актуально. Очень здорово, что уделяется такое внимание на сегодняшний день здоровью как физическому, так и психологическому. Большая благодарность за то, что о нас заботятся», — поделилась впечатлениями Елена Чаплина, супруга военнослужащего.

В ходе экскурсии показали также палату семейного благополучия, где боец специальной операции может находиться на лечении вместе с семьей: там могут разместиться с комфортом 3-4 человека. У гостей была возможность напрямую пообщаться с врачами и задать все интересующие вопросы. В отделениях с пациентами работает мультидисциплинарная команда. В нее входят специалисты узкого профиля, штат психологов, а также социальный работник.

«Понимаем, насколько важна реабилитация наших бойцов после их возвращения домой. Именно для этого в Дубне работает центр с самым современным оборудованием, позволяющим оказать максимальную помощь. Также в центре готовы оказать поддержку и семьям наших бойцов, которые сегодня находятся на передовой. Здесь для них всегда открыты двери», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Каждый участник СВО или его родственник имеет право подойти со всеми документами и выписками из госпиталей к заведующему отделением медицинской реабилитации. После консультации будет назначена дата госпитализации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.