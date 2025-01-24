Дизайнер из Подольска представила школьникам коллекцию одежды в русском стиле

Дизайнер из Подольска Наталья Советская рассказала старшеклассникам 4 гимназии о своей профессии и представила свою зимнюю коллекцию одежды в русском стиле в КДЦ «Южный». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Гимназисты в рамках занятий по профориентации пообщались с социально-ответственным дизайнером, членом Общественной палаты Подольска Натальей Советской.

Советская акцентировала внимание подростков на том, что современная стильная одежда может быть выполнена в русском стиле с элементами национальной символики. Каждый образ юноши и девушки встречали аплодисментами.

«Мне хочется одевать молодежь в нашу русскую одежду. Привить подрастающему поколению культуру, чтобы их гардероб был современным, лаконичным и патриотичным», — сказала Советская.

Цикл профориентационных встреч со школьниками в КДЦ «Южный» проводится ежемесячно. В феврале о своей профессии старшеклассникам расскажет фотограф Юлия Сарычева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.