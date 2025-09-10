Директору одного из старейших предприятий России присвоили звание «Почетный гражданин города Королева»

Каждый год, накануне очередной годовщины основания города, в Королеве присваивается звание «Почетный гражданин города Королева» жителям, которые внесли большой вклад в развитие наукограда, Подмосковья и страны. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году почетного звания удостоен Дмитрий Брусков, генеральный директор одного из старейших предприятий не только города, но и России — «Королевской шелковой фабрики „Передовая текстильщица“. Такое решение было принято сегодня на заседании городского Совета депутатов.

Дмитрий Брусков возглавляет предприятие с 2007 года и является продолжателем фабричной династии, общий трудовой стаж которой составляет около 100 лет. Начало династии положила его мама — Зинаида Ивановна Шиманович, которая на протяжении 26 лет была бессменным директором «Передовой текстильщицы».

Сегодня Королевская шелковая фабрика — современное ткацкое производство специальных высокопрочных тканей. Продукция предприятия используется на суше и в море, на земле и в космосе, в фарфорофаянсовой, горно-металлургической, алюминиевой, молочной промышленности.

Более 270 видов технических тканей «Передовой текстильщицы» — это теплозащитные панели космических кораблей, метеоритные ловушки орбитальных станций, средства индивидуальной защиты (бронежилеты, шлемы, защитные комбинезоны), парашюты и многое другое. Под руководством Дмитрия Брускова предприятие продолжает расти и развиваться, запускать новые производственные линии, модернизировать действующее производство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.