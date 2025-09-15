Директору обувной фабрики Егорьевска присвоили звание почетного гражданина города

На торжественной церемонии по случаю празднования Дня города, которая прошла 13 сентября, состоялось присвоение званий Почетных граждан Егорьевска. Его за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального округа получил Сергей Сорокин, генеральный директор Акционерного общества «Егорьевск-обувь». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начав свою карьеру с должности начальника смены, пройдя путь до генерального директора, он возглавляет компанию с 1998 года. Сегодня АО «Егорьевск-обувь» — крупнейший производитель детской обуви в России. Особое внимание на фабрике уделяется совершенствованию технологий и обновлению оборудования, что способствует повышению качества продукции и увеличению ее конкурентоспособности. Благодаря этому создана известная торговая марка «Котофей», полюбившаяся потребителям не только в России, но и за границей. Важным достижением стала регистрация торговой марки «Гуслицкие» для взрослой зимней обуви из войлока, современной версии русских валенок.

Организация тесных связей с предприятиями в Курске и Сызрани позволила увеличить объем выпуска продукции до 2 млн пар в год, обеспечивая работой более 1500 квалифицированных специалистов. Инвестиции в модернизацию ежегодно растут, достигнув в 2023 году суммы более 30 млн рублей. Несмотря на внешние трудности и санкции, компания сохраняет высокую динамику продаж — около 2,5 млн пар обуви ежегодно. Продукция представлена в более чем 220 фирменных магазинах, включая зарубежные рынки Казахстана и Беларуси.

Сергей Викторович успешно сочетает административные способности с глубокими познаниями в производственной сфере, внедряя новые технологии и решая социальные вопросы сотрудников. Предприятие регулярно получает государственные награды, участвуя в конкурсах и программах развития отечественной экономики.

Активная деятельность Сергея Викторовича направлена на развитие кожевенно-обувной отрасли России. Его опыт и лидерские качества служат вдохновляющим примером для коллег и молодых специалистов. Он активно занимается благотворительностью, участвует в общественной деятельности на территории муниципального округа Егорьевск, вносит вклад в развитие спорта, в также большое внимание уделяет возрождению духовной жизни города.

«Я не коренной егорьевец, приехал сюда после окончания института. Но здесь родились мои дети, внуки, и я считаю Егорьевск практически своей родиной — это самое главное место на земле для меня. А та награда, которую мне сегодня вручили, налагает еще больше ответственности», — сказал Сергей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.