Директора школы в Дагестане отстранили от должности из-за подравшихся учителей

Директора школы в селе Хлют в Рутульскои районе Дагестана временно отстранили от должности. Причиной такого решения стала потасовка между учителями, сообщается в Telegram-канале администрации района.

Ранее в местных Telegram-каналах появились публикации и кадры с конфликтом, который возник между педагогами в Хлютской школе Рутульского района. Отмечалось, что в потасовке пострадала одна из учительниц. Причины конфликта не уточняются.

После этого инцидента школу посетил министр образования Дагестана Яхья Бучаев.

Отмечается, что по итогам рассмотрения ситуации принято решение временно отстранить директора школы на период проведения расследования.

Ранее в Сети появилось видео, как группа школьников жестоко избивает своего сверстника в поселке Черемухово в Североуральском городском округе.