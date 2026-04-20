Директор центра из Подмосковья провела практикум в Уфе

Директор семейного центра «Преображение» из Егорьевска Александра Рычкова выступила на Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в Уфе 16–17 апреля 2026 года. Она представила опыт Подмосковья и провела практикум по семьесберегающему подходу в работе с кризисными семьями, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

XXV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ прошел в Уфе при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, правительства Республики Башкортостан и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В форуме очно участвовали более 600 человек, еще около 2 тыс. подключились онлайн. Среди делегатов — представители регионов, федеральных и региональных органов власти, эксперты и сотрудники профильных учреждений.

Александра Рычкова провела практикум по применению семьесберегающего подхода и рассказала об инновационных методиках сопровождения семей в кризисе — от первого контакта до достижения устойчивого результата. В ходе работы участники обсудили индивидуальный подход к каждой семье, вовлечение родственников в процесс реабилитации и использование междисциплинарных команд специалистов.

Отдельное внимание уделили развитию партнерств с НКО, бизнесом и волонтерскими организациями, а также внедрению цифровых инструментов для мониторинга и координации помощи. Итоги съезда направят на формирование единых стандартов поддержки семей и совершенствование системы защиты прав несовершеннолетних.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.