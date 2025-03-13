Директор ФСИН России провел расширенное заседание по итогам работы ведомства

В Федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги деятельности ведомства за 2024 год и определили задачи на 2025 год. Расширенное заседание коллегии прошло под председательством директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева, сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В работе коллегии приняли участие Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко; начальник Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Татьяна Локаткина; советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова; директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов; заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан Сергей Есипов; заместитель начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Дмитрий Волик; заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Винниченко; первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук; заместитель Министра юстиции Российской Федерации Вадим Баланин; заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Андрей Храпов; статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Олег Плохой; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Кирилл Лысогорский; заместитель руководителя Федерального агентства по государственным резервам Игорь Гучас; начальник департамента правового обеспечения деятельности правоохранительных органов Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Александр Огрохин; директор Департамента аудита государственного управления Счетной палаты Российской Федерации Алексей Грановский; начальник Управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации Шарпудди Абдул-Кадыров; директор Департамента государственной политики в сфере уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации Владимир Шведов; начальник инспекции аудита органов юстиции и прокуратуры Департамента аудита государственного управления Счетной палаты Российской Федерации Алексей Дибижев; председатель Общественного совета при ФСИН России Дарья Донцова, представители общественных и религиозных организаций, ветераны УИС, члены коллегии ФСИН России, начальники и руководители структурных подразделений центрального аппарата, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, и территориальных органов уголовно-исполнительной системы.

О результатах проведенной работы Минюста России совместно с Федеральной службой исполнения наказаний с докладом выступил Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Константин Чуйченко обозначил позитивные тенденции по итогам деятельности ФСИН России в 2024 году и определил приоритетные направления в текущем году, среди которых модернизация инфраструктуры УИС, развитие сети исправительных центров и института постпенитенциарной пробации, продолжение работы в области цифровой трансформации.

«ФСИН России неоднократно доказывала свою готовность мобилизоваться для решения важнейших государственных задач. Это особенно проявилось в условиях специальной военной операции — службой были предприняты беспрецедентные усилия, направленные на значительное укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации, осуществление обеспечительных мер реализации правосудия и повышения обороноспособности страны», — сказал Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко.

Открывая расширенное заседание коллегии, генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев подчеркнул, что в 2024 году Федеральная служба исполнения наказаний выполняла задачи в установленной сфере деятельности, обеспечив стабильное функционирование уголовно-исполнительной системы.

Службой продолжается проведение различных форм мероприятий по оказанию содействия Вооруженным Силам Российской Федерации в достижении целей специальной военной операции. Непосредственно в войска переданы средства защиты, обмундирование, беспилотная техника, транспортные средства и комплектующие к ним, продукты питания и предметы первой необходимости на общую сумму 453 млн. рублей.

В целях обеспечения потребностей военного ведомства и оборонно-промышленного комплекса страны изготовлено вещевого имущества, элементов экипировки и металлоизделий более чем на 7,45 млрд. рублей, что позволило дополнительно привлечь к труду 16,2 тыс. осужденных.

Во взаимодействии с Государственным фондом «Защитники Отечества» реализуются всесторонние меры, находящиеся в компетенции ведомства, в рамках которых: принято на службу 125 ветеранов, на обучение в ведомственные ВУЗы зачислен 61 человек.

Предпринятые в отчетном периоде меры позволили снизить количество следственных изоляторов с превышением лимита их наполнения на 59%. При этом переполнение сохранилось в следственных изоляторах всего трех территориальных органов — Республике Крым, Московской и Смоленской областях.

Увеличился размер санитарной площади и достиг 5,5 квадратных метров.

В соответствие законодательству Российской Федерации приведены 82% следственных изоляторов и почти 78% исправительных учреждений, несмотря на ограниченное финансирование.

На завершающей стадии находится строительство следственного изолятора на 1000 мест в Казани, который, по сути, станет первым учреждением, передислоцированным из черты города.

Другим перспективным проектом, направленным на совершенствование инфраструктуры, является создание учреждения объединенного типа, успешная реализация которого призвана качественно улучшить условия содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных, оптимизировать коммунально-бытовые затраты. По первому такому объекту в Калужской области проектная документация проходит государственную экспертизу.

Выступая одним из субъектов профилактики преступности, ФСИН России осуществляет контроль и надзор за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения и назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества, число которых в прошлом году составило почти 831 тыс. человек, из них около 9 тыс. несовершеннолетних.

Аркадий Гостев, отметил, что уровень повторной преступности среди осужденных, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций, снизился на 8%.

Глава пенитенциарного ведомства подробно рассказал об институте исправительных центров и наказании в виде принудительных работ.

Об эффективности данного вида наказания свидетельствуют: рост среднемесячной заработной платы осужденных на 40,5%, которая сегодня превышает 34 тыс. рублей; увеличение в 3,5 раза погашенных исковых требований, достигших 827 млн. рублей; обращение в доход государства более 1,671 млрд.; сохранение уровня повторной преступности осужденных к принудительным работам в 3,5 раза ниже, чем среди других категорий осужденных без изоляции от общества.

Другим перспективным механизмом, призванным оказать позитивное влияние на уровень безопасности в стране, является исполнение положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации».

В прошлом году реализация только пенитенциарной и исполнительной пробации позволила оказать помощь и поддержку более 32,7 тыс. осужденным, уровень повторной преступности среди тех, к кому применялась исполнительная пробация — в 5 раз ниже, чем среди других категорий осужденных без изоляции от общества.

Логичным продолжением этой работы является следующий этап — постпенитенциарная пробация, положения о которой вступили в силу

с 1 января текущего года.

«Учитывая широкий спектр задач, решаемых в ходе реализации закона, важно создать единую систему взаимодействия на всех уровнях власти

и по всем направлениям, вовлечь все субъекты пробации, заинтересованные организациии и учреждения в совместную работу», — сообщил директор ФСИН России Аркадий Гостев.

В контексте этой работы уже сейчас:

подписано 87 соглашений с высшими исполнительными органами власти субъектов России;

в 64 субъектах мероприятия по ресоциализации осужденных

и освободившихся из мест лишения свободы включены в государственные региональные программы;

в 31 регионе создано 36 центров пробации.

Фото - © Пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Совершенствуется техническое оснащение исправительных колоний и следственных изоляторов. В рамках проводимой работы увеличено количество: камер видеонаблюдения — на 3,5%, рентгеновских установок — на 18%, детекторов нелинейных переходов — на 7,5%, переносных видеорегистраторов — на 24%. Благодаря постоянному обмену оперативной информацией с подразделениями ФСБ и МВД сотрудниками уголовно-исполнительной системы оказано содействие в раскрытии более 52 750 преступлений, из которых почти 24 тыс. — тяжкие и особо тяжкие, почти 3,8 тыс. — преступления прошлых лет.

Участвуя в межгосударственной оперативно–профилактической операции «Розыск», сотрудники УИС задержали почти 3 тыс. лиц, находящихся в федеральном и международном розысках.

Одной из важнейших задач уголовно-исполнительной системы остается соблюдение прав и свобод человека.

В подведомственных учреждениях реализуется гарантированная Конституцией Российской Федерации свобода вероисповедания с учетом многонационального и многоконфессионального состава подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Сегодня в местах лишения свободы функционируют более 1 670 храмов, часовен, мечетей и молельных комнат, где служат 1634 представителя религиозных конфессий.

В ведомстве созданы надлежащие условия для голосования, что способствовало участию почти 117 тыс. лиц в выборах Президента Российской Федерации, а также более 30 тыс. — в единый день голосования 8 сентября 2024 года.

Важное значение в работе с осужденными имели психологическая помощь и поддержка, оказанные в отчетном периоде более 1,213 млн. человек в рамках проведенных 2,8 млн. мероприятий.

Положительное влияние на профилактику алкогольной и наркотической зависимости подозреваемых, обвиняемых, осужденных оказывает Ведомственная программа социально-психологической работы, в рамках которой в 413 учреждениях адресную помощь получили 2 801 нуждающийся.

Обязательным условием эффективной ресоциализации осужденных является сохранение их социальных связей, что стало основанием для перевода почти 3,4 тыс. осужденных для отбывания наказания ближе к месту жительства их родственников.

По итогам проведенной работы с осужденными, утратившими социально-полезные связи, за 2024 год семейные отношения возобновили более 2,4 тыс. человек.

Привлечение к труду почти 98% осужденных, имеющих исполнительные документы, способствовало компенсации исковых требований потерпевших на сумму 3,2 млрд. рублей.

Общее образование в 293 образовательных организациях и 383 филиалах получили более 7,7 тыс. осужденных, высшее образование — 55 человек.

В текущем году к обучению приступили более 31,3 тыс. осужденных.

Результаты работы в прошедшем году отразились и на снижении общего количества обращений граждан в адрес Федеральной службы исполнения наказаний на 6,5%.

Кроме того, совместно с Министерством юстиции Российской Федерации продолжалась работа по реформированию законодательства в пенитенциарной сфере, в ходе которой принято 23 федеральных закона, издано 9 указов Президента Российской Федерации и 35 актов Правительства Российской Федерации, а также 96 актов Минюста России.

В финальной части своего выступления генерал внутренней службы Российской Федерации Аркадий Гостев поздравил личный состав и ветеранов службы с профессиональным праздником и пожелал всем крепкого здоровья, мира, добра, дальнейших успехов в благородном служении Отечеству.

Директор ФСИН России поблагодарил участников заседания за оказываемую помощь, поддержку и прозвучавшие предложения по совершенствованию совместной работы.

«Мы высоко ценим уровень взаимодействия, надеемся на его дальнейшее расширение и укрепление. Функционирование уголовно-исполнительной системы в текущем году будет осуществляться в не менее сложных условиях, которые потребуют от всех нас организованности, соблюдения дисциплины и законности, сплочения и объединения усилий для достижения целей специальной военной операции и завоевания Победы. Убежден, что личный состав Федеральной службы примет все необходимые меры для выполнения поставленных задач по обеспечению порядка и безопасности, контроля за обстановкой в уголовно-исполнительной системе», — завершил свое выступление Аркадий Гостев.

С докладом о соблюдении прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, выступила Татьяна Москалькова.

Она обратила внимание на то, что между институтом Уполномоченного по правам человека, руководством ФСИН России, территориальных органов и учреждений сложились конструктивные и эффективные взаимоотношения.

«Уголовно-исполнительная система изменилась коренным образом. За последние годы, она стала светлее, чище и действительно более защищенной в отношении соблюдения прав человека», — сказала Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.

В рамках заседания коллегии ФСИН России Константин Чуйченко, Татьяна Москалькова и Кирилл Лысогорский вручили ведомственные награды сотрудникам, достигшим высоких показателей в служебной деятельности.