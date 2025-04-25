«Диктант Победы» написали на 9 уникальных площадках в Московской области

25 апреля «Единая Россия» в седьмой раз провела самое масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны — «Диктант Победы». К международной патриотической акции присоединились десятки тысяч жителей и гостей региона. Московская область традиционно подготовила более тысячи площадок, 9 из которых стали в этом году уникальными, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В написании «Диктанта Победы» приняли участие депутаты всех уровней фракции «Единая Россия», участники предварительного голосования, члены и сторонники партии, молодогвардейцы, участники специальной военной операции, представители общественных организаций, юнармейцы, студенты и просто неравнодушные жители региона.

В Черноголовке основной уникальной площадкой стал Государственный Военно-Технический Музей. Это место, где можно увидеть более 400 автомобилей, вездеходов, танков, мотоциклов, механизмов и вооружений XX века. Почти все выставленные образцы находятся в отличном рабочем состоянии.Среди написавших «Диктант Победы» в Музее, стал депутат Государственной Думы Вячеслав Фомичев.

«Участие в акции — это не только возможность вспомнить подвиг предков, но и важный шаг в сохранении исторической памяти и патриотическом воспитании молодежи. Подчеркну важность подобных мероприятий для противодействия попыткам фальсификации истории и сохранения правды о войне», — сказал Фомичев.

В Можайскеосновное действие развернулось на одной из уникальных площадок в Подмосковье — «Музее-заповеднике „Бородинское поле“. Государственный Бородинский военно-исторический музей — самый старый музей из созданных на полях сражений. Он был основан по указу императора НиколаяI26 августа 1839 года на месте крупнейшей битвы между русской и французской армией. С приветственным словом к гостям и участникам акции обратилсядепутат Государственной Думы Михаил Терентьев.

«Эта традиционная акция „Единой России“ проходит сегодня по всей стране и в 89 странах мира. Очень радует, что людям важно хранить свою историю, принимать участие в подобных патриотических инициативах. „Диктант Победы“ — важнейшее событие, охватывающее тысячи неравнодушных жителей региона от мала до велика. В бережном обращении к прошлому и приумножению подвигов — сила нашего народа», — резюмировал Терентьев.

Кроме того, на площадке в Бородино к Диктанту присоединились депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова, а также участники СВО Александр Князев и Кирилл Огурцов. Последний принял участие в акции, находясь в отпуске, буквально через несколько дней военнослужащий вернется в зону спецоперации.

«Участвовать в этой акции необходимо каждому, чтобы помнить историю, чтобы ее не могли переписать, как это делается на Украине и за рубежом. Мы чувствуем связь с теми, кто защищал Родину в Великую Отечественную войну, стараемся гордо нести знамя Победы», — рассказал Огурцов.

Еще одной из центральных площадок в Подмосковье традиционно сталМеждународный аэропорт Шереметьево. «Диктант Победы» прошел в пассажирском зале Терминала В, в котором обслуживаются рейсы, связывающие столицу со всеми регионами России. Широкоформатные медиаповерхности и арт-объекты в интерьере Северного терминального комплекса транслировали знаковые образы, посвященные Великой Отечественной войне, атмосферу торжественности создавали звучащие песни военных лет. Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владислав Мирзонов, который также принял участие в акции в аэропорту.

«Шереметьево — это „визитная карточка“ и крупнейший аэропорт России, а площадка здесь создает для пассажиров атмосферу сопричастности победам и достижениям нашей Родины, бережно хранить и передавать будущим поколениям историческую память о жертвенном подвиге нашего народа во имя жизни на земле», — отметил депутат.

Жители Дмитровского городского округа присоединились к мероприятию на Перемиловской высоте. Именно здесь в 1941 году было остановлено наступление немецко- фашистских войск в ходе Битвы под Москвой. С приветственным словом к участникам обратились депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Дмитровского округа Иван Курданин.

По словам Шевченко, каждый правильный ответ в Диктанте — шаг к тому, чтобы правда о войне и подвигах наших героев никогда не была забыта.

«Этот год объявлен нашим Президентом „Годом защитника Отечества“ и, находясь на легендарной Перемиловской высоте, мы ощущаем неразрывную связь поколений, сохранение которой заложено в программе партии „Успех V единстве поколений“. Именно здесь в 1941 году советская армия сдержала натиск врага и перешла в контрнаступление, сделав первый шаг к Победе. Это особенные чувства присоединиться к такой масштабной патриотической акции именно тут», — сказала Марина Шевченко.

Российский университет кооперации в Мытищах — главный учебно-научный центр системы кооперативного образования России. Десятки тысяч студентов в настоящее время обучаются в университете и его филиалах. В мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы Линара Самединова, участник СВО Валерий Калинин, а также почетные жители Мытищ.

«Масштабное участие жителей Мытищ в „Диктанте Победы“, да и на нашей главной площадке, в частности, свидетельствует о том, что память о Великой Отечественной войне жива в сердцах людей и передается из поколения в поколение. Это не просто акция, а важный шаг к воспитанию патриотизма и единства, что особенно актуально в наше время, когда мы должны противостоять различным вызовам современности», — добавила она.

Свои знания военнослужащие и их семьи, курсанты, офицеры и ветераны проверили в Главном управлении Росгвардии по Московской области, расположенном в Реутове. Региональное отделение Росгвардии вот уже второй год подряд присоединяется к масштабному тестированию.

«Сегодня с гордостью присоединился к Международной акции „Диктант Победы“, которая проводится по инициативе партии „Единая Россия“ уже седьмой раз. Великая Отечественная война затронула каждую семью, и каждому из нас важно помнить и чтить великий подвиг Героев, ведь именно благодаря им мы можем жить в свободной стране», — пояснил депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов.

В Рузе уникальной площадкой в этом году традиционно стал музейный комплекс «Зоя» в деревне Петрищево, где после «Диктанта Победы» желающие могли посетить экспозицию, посвященную жизни и подвигу Героя Советского союза Зои Космодемьянской. Именно в этом драматическом месте юная девушка была подвергнута жестоким пыткам и повешена фашистами.

Секретарь местного отделения партии Александр Горбылев еще раз подчеркнул, что «Диктант Победы» — это еще одна возможность отдать дань памяти и уважения героям Великой Отечественной войны, великому поколению, которое отстояло независимость Родины, подарив в 45-м Победу и мирное будущее.

«Лично для меня участие в этой акции — это уникальная возможность присоединиться к масштабному патриотическому марафону. Вопросы были непростыми, но крайне интересными. „Диктант Победы“ — это не просто проверка на знание истории, это наша дань памяти всем героям 1941–1945 годов, подарившим нам Победу, а еще это выражение солидарности в борьбе за сохранение и отстаивание исторической правды о Великой Отечественной войне. Это наш общий долг», — прокомментировал он.

Из 47 площадок Одинцовского округа сразу две — уникальные. «Диктант Победы» написали в Партизанской деревне и в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» парка «Патриот». С приветственным словом к участникам мероприятия в Партизанской деревне обратился депутат Совета депутатов округа Михаил Зимовец.

«Это не только проверка знаний, но и возможность еще раз прикоснуться к истории, почувствовать связь поколений, вспомнить о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу. Участие в „Диктанте Победы“ — это наш общий поклон героям, которые подарили нам мирное небо. Мы благодарим каждого, кто сегодня написал диктант», — подметил Зимовец.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.