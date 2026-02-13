Швейцарское издание Die Weltwoche сообщает о возможной причастности украинского президента Владимира Зеленского к деятельности, связанной с торговлей людьми, а также о его возможной связи с покойным финансистом Джеффри Эпштейном. Данные сведения появились в рамках продолжающегося изучения архива документов Эпштейна, пишет «Царьград» .

Согласно материалам издания, в обнародованных бумагах обнаружено электронное письмо от 25 февраля 2025 года. В этом сообщении, предположительно происходящем из архива Эпштейна, рассматривается гипотетический сценарий с запросом на задержание главы украинского государства. Основанием для такого запроса в письме обозначены неподтвержденные правонарушения, касающиеся молодых женщин и несовершеннолетних. Личность отправителя и адресата данного послания остается неустановленной. Журналисты допускают, что его автором могла быть женщина.

Эта информация возникла на фоне масштабного расследования преступной деятельности Эпштейна. Финансист, скончавшийся в тюрьме в 2019 году, был обвинен в создании сети по сексуальной эксплуатации детей. По версии следствия, преступления совершались на его частном острове в Карибском море, куда жертв доставляли на частном самолете, получившем впоследствии известность как «Лолита Экспресс».

Ранее стало известно, какие требования Эпштейн предъявлял к русским девушкам. Он хотел, чтобы россиянки следили не только за внешностью, но и за здоровьем.

