Девятиклассники Подольска посетили музей «Подолье» 23 сентября

Экскурсия прошла в Историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье». Школьникам рассказали об основании Подольска и образовании Подольского уезда, старинных дорогах и извозчиках, известных людях, проезжавших через город, и событиях военной истории. Ребята также познакомились с экспонатами и судьбами людей, связанных с Подольском.

Экскурсию провел ведущий научный сотрудник музея Олег Симанин. Он подчеркнул, что знакомство с экспонатами помогает школьникам понять историю города, в котором они живут.

«Одна из главных задач музейной работы — помочь ребятам связать историю с местом, где они живут, и почувствовать себя ее частью. При этом важно учитывать возраст школьников: использовать игровые элементы, задавать вопросы и вовлекать их в диалог», — отметил Олег Симанин.

Экскурсии для школьников проходят в рамках проекта «Музеи Подольска — учащимся города» до 2 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.