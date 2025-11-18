«Детство под бомбами»: как живут дети радикалов

Некоторые дети стали жертвами выбора своих родителей: поддавшись влиянию ИГИЛ*, взрослые решили переехать на территорию Ближнего Востока, взяв с собой сыновей и дочерей. В их памяти отпечатались взрывы, нехватка еды и смерть близких. После репортажа RT , вышедшего в 2017 году, родственники в Дагестане узнали детей, у которых появилась надежда вернуться домой.

Судьбы героев вышеуказанного фильма — наглядная иллюстрация того, как дети становятся заложниками обстоятельств, созданных взрослыми, и едва избегают гибели. В 2017 году было известно о двух сотнях подобных случаев, но действительность оказалась гораздо масштабнее. По официальным данным, из Дагестана было вывезено 1420 детей. Все они были увезены родителями, уехавшими в Сирию и Ирак для участия в вооруженном конфликте на стороне ИГИЛ*.

«Маме попали в голову»

В архивных кадрах, снятых в детском доме Багдада в 2017 году, видна девятилетняя девочка в платье с узором из бабочек: ее лицо в ссадинах, рука сломана. Это Марьям Шихабудинова, и она рассказывает о гибели матери в иракском Мосуле: «За рекой расположились снайперы, они ранили маму в голову и руку, а потом она умерла».

После выхода сюжета RT главный редактор Маргарита Симоньян обратилась к общественности с просьбой помочь найти родственников Марьям и других детей из приюта, предоставив им шанс вернуться к своим семьям. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал инициативу Симоньян, опубликовав ролик на своих страницах в соцсетях. Впоследствии в Дагестане была сформирована правительственная комиссия, занимающаяся возвращением детей, вывезенных на Ближний Восток. Так началась масштабная работа.

В Багдаде маленькой Марьям показали видеообращение ее бабушки из Махачкалы: женщина держала большого плюшевого медведя и говорила, как сильно ждет внучку дома. Ребенку было сложно поверить, что кошмар войны, через который ей пришлось пройти, наконец-то остался позади.

Проект «Не один на один»

В рамках проекта «Не один на один» была опубликована серия материалов о русскоязычных детях, находившихся в багдадском приюте, и на электронную почту телеканала стали приходить письма от людей, узнавших своих близких. Среди них было и письмо от дальних родственников сестер Зайнуковых — пятилетней Хадиджи (в 2017 году) и трехлетней Фатимы. По словам родственников из Дагестана, родители девочек уехали из Махачкалы двумя годами ранее.

Возвращение к нормальной жизни детей, насильно вывезенных из России на Ближний Восток, — это сложный и требующий терпения процесс. В Дагестан удалось вернуть 405 детей, 172 из которых родились на территории Сирии и Ирака. Ситуация осложняется, когда мать, оставшаяся в ИГИЛ*, пытается поддерживать связь с ребенком, вернувшимся в Россию.

