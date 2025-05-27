Детский творческий лагерь «Формула таланта» откроется в Черноголовке в июне

В Черноголовке с 16 июня начнет работать летняя творческая лаборатория «Формула таланта». Это творческий летний лагерь для детей от 6 до 11 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждый день в лагере будет посвящен отдельной теме — виду искусства: театру, музыке, хореографии, литературе, народному творчеству, кину, скульптуре, изобразительному искусству.

Каждый день у ребят будет начинаться с разминки, дальше их ждут театрализованные встречи, творческие занятия, настольные и спортивные игры, анимационные программы.

Организаторы подготовили для детей занятия по анимации, актерскому мастерству, вокалу, хореографии, театру. С ребятами будут работать педагоги по своему направлению.

Также воспитанники лагеря будут вместе читать вслух художественные произведения и обсуждать прочитанное.

«Формула Таланта» — это удивительное пространство, где каждый ребенок сможет проявить себя, развить креативность и почувствовать вкус настоящего успеха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.