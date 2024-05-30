Детский сад в Подольске готовится к открытию

Заканчивается строительства детского сада на 250 мест в Подольске, сообщили в пресс-службе Главстройнадзора Московской области.

Внутри здания подрядчику осталось выполнить работы по монтажу электрики и закончить отделку. В некоторых группах ремонт окончен, и уже расставлена новая мебель.

В пищеблоке полностью смонтировано оборудование — вытяжки, электроплиты, установлена морозильная камера, подъёмник, который будет доставлять завтраки, обеды и полдники на нужные этажи.

На уличной территории детского сада выполнены работы по освещению, смонтированы игровые комплексы, начато озеленение.

«Выполненные работы, которые мы смотрели на предыдущих проверках, приняты. Сегодня выданы рекомендации по устранению мелких недочётов. Они касаются соблюдения чистоты на объекте, увеличения количества рабочих для соблюдения сроков завершения строительства, соблюдения контроля за качеством работ», — сообщил консультант Главгосстройнадзора Московской области Павел Осысаев.

Эти недочёты подрядчик сможет устранить до итоговой проверки.

Строится новый детский сад по программе Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Он рассчитан на 250 человек. Завершить строительство планируется в июле, а открыть дошкольное образовательное учреждение — в сентябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.

