Детский сад начали строить в городе Озеры округа Коломна

Началось строительство детского сада в городе Озеры округа Коломна. Соответствующее уведомление о старте строительных работ поступило в Главгосстройнадзор Московской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дошкольное учреждение на 200 мест планируется сдать в первом квартале 2027 года. Проект реализуется в рамках муниципальной программы и позволит снизить очередь в детские сады для семей озерчан. По данным сервиса «Яндекс.Карты», в Озерах на сегодняшний день работают 7 детских садов.

Новый сад рассчитан на дневное пребывание детей возрастом от полутора до семи лет. Площадь здания, согласно проекту, составит 3,2 тыс. кв. м. Для развития и комфорта воспитанников в саду оборудуют: раздевалки и буфеты, игровые помещения и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок. А на прилегающей территории обустроят разновозрастные игровые и спортивные площадки с теневыми навесами.

Контроль за ходом строительства детского сада осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.