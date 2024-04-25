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Дети Подмосковья приглашаются к участию в конкурсе «Портрет моей семьи»

Ребята в возрасте от 6 до 16 лет могут поучаствовать в конкурсе детского рисунка «Портрет моей семьи». Конкурс проводится в преддверии праздника дня детей и родительского счастья, который отмечается по инициативе фонда 1 июня, сообщает пресс-служба фонда Андрея Первозванного.

Конкурс проводится при поддержке народного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора кафедры рисунка и живописи Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, декана факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета Никаса Сафронова.

Участие открытое и бесплатное.

Электронные заявки принимаются с 20 апреля по 22 мая 2024 года по ссылке.

С пожеланиями и требованиями к работам можно ознакомиться в положении конкурса.

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2024 года на сайте фонда Андрея Первозванного.

Самый интересный детский рисунок получит титул Гран-при и будет выпущен издательством «Марка» на маркированном конверте, который появится на прилавках во всех почтовых отделениях страны.

Обладатель гран-при и призеры в трех возрастных категориях от 6 до 16 лет получат дипломы (1, 2, 3 место в каждой возрастной категории) и подарки от организаторов конкурса.

Все участники и финалисты конкурса получат именные сертификаты и дипломы от организаторов конкурса.

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