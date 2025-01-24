Российская некоммерческая организация фонд защиты окружающей среды приглашает детей из Подмосковья принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей — 2025». Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

В рамках форума тысячи детей и подростков из разных уголков страны получают возможность посредством творчества и креатива поделиться своими идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни. Проект прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, ответственное отношение к окружающей среде, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию.

С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран. В 2025 году форум состоится уже в четвертый раз и пройдет в два этапа. Организаторы первого этапа — региональные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, а также административные органы, курирующие вопросы экологического образования и просвещения.

Конкурс проходит по 7 номинациям:

«Экобезопасность» — конкурс проектных и научно-исследовательских работ;

«Очистим берега!» — конкурс командных проектов по очистке водоемов;

«Изменение климата глазами детей» — конкурс рисунков;

«Экоблогер» — конкурс фото и видео репортажей об экологических проблемах;

«ЭкоМода» — конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов;

«ЭкоЮннаты» — конкурс лучшей практики экологического волонтерства;

«ЭкоПоделки» — конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.

Победители региональных этапов смогут побороться за титул победителя на всероссийском и международном уровне в рамках второго этапа. Организатором второго этапа выступает фонд.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.