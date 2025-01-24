Дети Подмосковья могут поучаствовать в форуме «Изменение климата глазами детей — 2025»
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Российская некоммерческая организация фонд защиты окружающей среды приглашает детей из Подмосковья принять участие в ежегодном международном детском экологическом форуме «Изменение климата глазами детей — 2025». Об этом сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
В рамках форума тысячи детей и подростков из разных уголков страны получают возможность посредством творчества и креатива поделиться своими идеями по сохранению природы с широкой общественностью, обменяться опытом с единомышленниками, погрузиться в проблематику ответственного образа жизни. Проект прививает подрастающему поколению интерес к своему региону, ответственное отношение к окружающей среде, воспитывает патриотизм, формирует экологическое сознание и развивает профессиональную ориентацию.
С 2022 года форум объединил более 95 тыс. участников из России и 14 зарубежных стран. В 2025 году форум состоится уже в четвертый раз и пройдет в два этапа. Организаторы первого этапа — региональные эколого-биологические центры, станции юных натуралистов, дворцы творчества, общественные организации, а также административные органы, курирующие вопросы экологического образования и просвещения.
Конкурс проходит по 7 номинациям:
- «Экобезопасность» — конкурс проектных и научно-исследовательских работ;
- «Очистим берега!» — конкурс командных проектов по очистке водоемов;
- «Изменение климата глазами детей» — конкурс рисунков;
- «Экоблогер» — конкурс фото и видео репортажей об экологических проблемах;
- «ЭкоМода» — конкурс коллекций моделей одежды из вторсырья и отходов;
- «ЭкоЮннаты» — конкурс лучшей практики экологического волонтерства;
- «ЭкоПоделки» — конкурс арт-объектов из вторсырья и отходов.
Победители региональных этапов смогут побороться за титул победителя на всероссийском и международном уровне в рамках второго этапа. Организатором второго этапа выступает фонд.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.