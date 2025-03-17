Дети из центра для слепоглухих им Мещерякова выступили на турнире по самбо в Москве

Команда семейного центра имени А. И. Мещерякова приняла участие в престижном турнире по самбо, который проходил в центре спорта и образования «Самбо-70» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов, уровень конкуренции был очень высоким. Несмотря на сложные условия, ребята смогли продемонстрировать отличные результаты.

В весовой категории до 63 кг первое место заняла Билорус Елизавета, показав выдающуюся технику и стойкость на татами. В весовой категории до 73 кг второе место завоевал Горшков Роман, а также второе место в весе до 60 кг занял Бурмистров Артем.

Спортсмены выражают благодарность тренеру Александру Лысенко за его неоценимый труд и вклад в подготовку спортсменов.

Мероприятие завершилось награждением участников, каждый из которых получил памятные дипломы и призы. Искренние эмоции стали лучшим подтверждением того, что спорт помогает не только развить физическую силу, но и приносит радость общения и дружбы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.