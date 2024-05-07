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Дети до 14 лет могут поучаствовать в конкурсе рисунков по ПДД «Лето без ДТП!»

С 13 мая по 13 июня благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает поучаствовать в VII всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «ЛЕТО БЕЗ ДТП!», направленном на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени, приуроченном к Международному дню защиты детей и памяти Наташи Едыкиной. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Летний период — время активного отдыха всех участников дорожного движения, особенно детей. С приходом теплых дней все чаще на дорогах появляются дети на велосипедах, а также подростки, управляющие скутерами и мопедами.

Лето — это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами себе.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Задачи конкурса:

активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в летний период;

повышения интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в летний период;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах в летний период;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма в летний период;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения в летний период;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

развитие творческих способностей детей.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства», реализуемого с целью профилактики ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.