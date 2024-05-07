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Дети до 14 лет могут поучаствовать в конкурсе рисунков по ПДД «Лето без ДТП!»

Общество
Детский рисунок

Фото - © Детский рисунок/Freepik.com

С 13 мая по 13 июня благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» приглашает поучаствовать в VII всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «ЛЕТО БЕЗ ДТП!», направленном на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени, приуроченном к  Международному дню защиты детей и памяти Наташи Едыкиной. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Летний период — время активного отдыха всех участников дорожного движения, особенно детей. С приходом теплых дней все чаще на дорогах появляются дети на велосипедах, а также подростки, управляющие скутерами и мопедами.

Лето — это не только пора каникул, но и опасный период, так как многие дети в это время предоставлены сами себе.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Задачи конкурса:

  • активизация деятельности  образовательных учреждений  по обучения воспитанников  нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах в летний период;
  • повышения  интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах в летний период;
  • приобщение  детей и родителей  к общим нормам культурного поведения на дорогах в летний период;
  • привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма в летний период; 
  • развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения в летний период; 
  • пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;
  • развитие творческих способностей детей. 

Конкурс проводится в рамках  проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства», реализуемого  с целью профилактики ДТП с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный  адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.