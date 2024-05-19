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Врачи Папы Римского тайно прилетели в Лондон для спасения Кейт Миддлтон

Hindustan Times: врачи папы римского оперировали принцессу Миддлтон в Лондоне
Общество
The Royal Navy

Фото - © The Royal Navy/Wikipedia.org

Высококлассные медики из команды Папы Римского тайно прилетели в Лондон и провели операцию на брюшной полости британской принцессе Кейт Миддлтон, которая борется с раком, сообщает «Царьград».

Как пишет индийская газета Hindustan Times, в настоящее время Миддлтон находится в серьезной опасности, однако королевская семья не доверила операцию даже лучшим врачам Лондона.

В статье отметили, что приезд врачей римской клиники Gemelli, которая следит за здоровьем Папы Римского Франциска, держался в строжайшем секрете. Высококлассные медики провели принцессе операцию на брюшной полости.

На сегодняшний день у Кейт видна положительная динамика, так как принцесса регулярно проходит химиотерапию и прислушивается к рекомендациям врачей.

Ранее Кейт Миддлтон опубликовала в соцсетях фотографию своей дочери Шарлотты, которой 2 мая  исполнилось 9 лет. Шарлотта занимает третье место в линии наследования британского престола.