ВС РФ уничтожили крупную газокомпрессорную станцию Украины

сегодня в 15:41

Российская армия ударила по второй по мощности в Европе украинской газокомпрессорной станции «Бильче-Волица», сообщает Telegram-канал «Военное обозрение».

В результате удара станция была разрушена.

Она находилась во Львовской области в западной части страны. Подробностей данного инцидента нет.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что штурмовики Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр». По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены.