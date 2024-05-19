сегодня в 15:50

Дело возбудили после нападения пьяного спортсмена на экс-супругу в Мытищах

В городском округе Мытищи возбудили уголовное дело по факту нападения 37-летнего местного жителя с ножом на бывшую жену, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

17 мая в одном из мытищинских парков между нетрезвым мужчиной и его экс-супругой возник конфликт, в ходе которого он нанес женщине ножевые ранения в область спины и живота. Пострадавшую госпитализировали в больницу, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.