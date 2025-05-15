Десятки тысяч тюльпанов распустились в Дубне

Более 40 тысяч тюльпанов радуют в эти дни жителей Дубны и гостей города своими яркими красками. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

Специалисты службы озеленения по традиции украшают этими великолепными цветами город. Их высаживают у мемориалов, в Парке Авиастроителей и у Ротонды в честь воинов-интернационалистов. Роскошные сортовые тюльпаны сегодня можно увидеть на 18 точках в Дубне. Они растут на клумбах, разбитых на перекрестках улиц с круговым движением, в скверах, у памятников учёным, на городских набережных.

Сотрудники МБУ «ЖКУ» всегда закупают высококачественные луковицы. Сорта «Антарктика», «Голден Парад», «Абу Хасан» — снежно-белые, ярко-алые, золотисто-жёлтые — их густые узорные поля делают весеннюю Дубну еще привлекательнее.

Ближе к осени планируется более плотная высадка тюльпанов на перекрёстке проспекта Боголюбова и улицы Вернова, чтобы в следующем сезоне клумба была окончательно сформирована.

«Всего в этом году цветы и другие декоративные растения будут высажены на 20 тысячах квадратных метров клумб и цветочниц наукограда. Спасибо за труд нашим озеленителям!», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.