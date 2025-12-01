сегодня в 16:19

Десять призывников из Богородского округа отправились служить на Северный флот

Торжественные проводы новобранцев на военную службу прошли 1 декабря на площади Победы в Ногинске. Десять юношей из Богородского округа отправились служить на большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утром 1 декабря на площади Победы в Ногинске состоялись проводы призывников из Богородского округа на военную службу. Молодым людям предстоит служить на подшефном корабле Северного флота — большом противолодочном корабле «Адмирал Левченко».

Богородский округ уже более 28 лет шефствует над экипажем этого корабля. Проводы призывников на подшефные корабли стали традицией для округа.

С напутственными словами к новобранцам обратился глава округа Игорь Сухин. Он пожелал ребятам достойной службы, мужества и скорого возвращения домой.

Также призывников поздравили председатель окружного совета депутатов Владимир Хватов, представители Епархиального отдела Московской митрополии и военный комиссар Михаил Борисов. Юношам вручили шефские путевки, командирские часы, воинский молитвослов и памятные иконы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.