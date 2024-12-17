Депутаты провели более 200 встреч с жителями по контролю за исполнением госпрограмм

Основной упор на минувшей неделе депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме и муниципальных Советах делал на мероприятия по контролю капитального ремонта многоквартирных домов и встречах в трудовых коллективах, передает пресс-служба партии.

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, «Региональное отделение партии выстроило работу таким образом, чтобы диалог между жителями и органами власти не прекращался. Каждая встреча — это возможность услышать мнение людей и оперативно реагировать на их запросы. Контроль за исполнением госпрограмм, которые у нас синхронизированы с Народной программой партии, наша прямая обязанность, и мы работаем над тем, чтобы каждый проект приносил ощутимую пользу жителям Подмосковья».

Он отметил, что за минувшую неделю, с участием депутатов-членов фракции «Единая Россия» прошло 48 встреч в трудовых коллективах, 32 мероприятия по контролю за исполнением госпрограмм в части капремонта МКД, объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта, 24 встречи с семьями военнослужащих.

Так, депутаты Мособлдумы, члены фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев Александр Легков провели встречу с жителями многоквартирного дома в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, где проводится капитальный ремонт дома. В ходе встречи жители выразили свои беспокойства по поводу затягивания сроков ремонта крыши. Они поделились своими жалобами и попросили помощи в решении проблемы.

«Проведем встречу с руководством Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы обсудить возможность смены подрядчика и ускорения завершения ремонтных работ. Постараемся совместными усилиями добиться скорейшего решения проблемы и улучшить условия проживания для жителей дома», — прокомментировал Гаджиев.

В Бронницах депутат Мособлдумы Олег Жолобов встретился с жильцами дома 101 на Московской улице, где проходят ремонтные работы.

«Из более 57 тысяч МКД в нашем регионе, 44 тысячи включены в программу капитального ремонта. Это, к слову, одна из самых больших государственных программ в стране. Этот конкретный объект — 1977 года постройки. Здесь сейчас меняют магистрали холодной, горячей воды и центрального отопления. Жители сказали, что замечаний и претензий к рабочим у них нет. Также осмотрели подвал, где проведена серьезная работа по откачке воды и замене всех труб», — прокомментировал Жолобов.

Кроме этого, единороссы проводят встречи с семьями военнослужащих, посещают пункты временного размещения жителей, эвакуированных из прифронтовых регионов, отправляют гуманитарную помощь.

Так, депутат Мособлдумы Лидия Антонова посетила ПВР, в котором проживают жители Курской области, где передала подарки детям-именинникам. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов провел в Балашихе встречу с участником специальной военной операции Дмитрием Шуваевым.

«Лично с Дмитрием я познакомился только сейчас, но его маму, Валентину Анатольевну уже хорошо знаю. Дмитрий после ранения проходит реабилитацию, а она — одна из самых активных волонтёров в Балашихе. Неоднократно помогала нам при сборе и отправке гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Несколько раз лично доставляла помощь на Донбасс подразделению, в котором служил ее сын. Мы поддерживаем с ней постоянный контакт, поэтому поможем в получении всех положенных выплат по ранению, также проработаем ряд других юридических вопросов», — сказал Тарас Ефимов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.