Депутаты предложили выдавать антидепрессанты по ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили письмо министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением включить антидепрессанты, назначаемые при амбулаторном лечении депрессии, в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) для людей, которые не могут оплатить лекарства полностью или частично, сообщает ТАСС .

По словам авторов инициативы, в РФ растет число людей с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. Отмечается, что в 2024 году таких заболеваний было на 21,5% больше, чем в 2020 году, а продажи антидепрессантов за последние годы выросли почти в два раза. При этом многие пациенты вынуждены сами оплачивать лекарства.

По словам депутатов, отсутствие доступной терапии приводит к прекращению лечения и ухудшению состояния пациентов, что влечет за собой не только медицинские, но и экономические потери из-за снижения трудоспособности.

Сегодня бесплатное лекарственное обеспечение в рамках ОМС охватывает в основном стационарное лечение, а амбулаторное — лишь узкий круг льготников. Поэтому большая часть страдающих депрессией вынуждены самостоятельно нести полные расходы на препараты, что затрудняет их длительную терапию, подчеркивают депутаты.

В пасмурную зимнюю погоду человек может испытывать апатию и хандру, но для борьбы с ними и активной жизни есть несколько советов, сообщила ранее РИАМО нутрициолог Ирина Селиванова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.