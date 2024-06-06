Депутаты хотят заменить ЕГЭ на традиционные экзамены

Депутаты трех фракций Госдумы предложили отказаться от ЕГЭ в пользу традиционных экзаменов, пишет РИА Новости .

Представители от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесут в Госдуму соответствующий законопроект с предполагаемой датой вступления в силу с 1 января 2025 года.

В пояснительном документе к законопроекту отмечено, что ЕГЭ стал экспериментом над обществом.

Такая форма тестирования вызвала увеличение количества суицидов среди подростков, раздула рынок репетиторов и не поборола коррупцию, сказано в материале.

В школе занимаются подготовкой к ЕГЭ, а не обучением, считаю авторы изменений.