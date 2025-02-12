Депутаты Химок приняли в работу около 100 обращений от жителей в январе

В Химках провели еженедельное заседание фракции партии «Единая Россия». В числе участников также — депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов. В ходе заседания народные избранники подвели итоги работы за январь. Так, с начала текущего года активисты и сторонники «Единой России» провели около 100 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации округа.

«С начала января приняли в работу около ста обращений от жителей. В ходе заседания также наметили планы на ближайшее будущее. Так, до конца февраля вместе с коллегами по депутатскому корпусу проведем около двухсот встреч с горожанами. Представим химчанам свои отчеты о проделанной работе за прошлый год», — рассказал заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова дополнила, что депутаты «Единой России» ежегодно информируют жителей о результатах проделанной работы. Народная избранница подчеркнула, что это позволяет реализовывать принцип публичной власти.

Депутат совета депутатов Галина Болотова отметила, что попасть на встречу с депутатом, где он расскажет о том, каких целей ему удалось достичь за прошедший год, может любой желающий. Чтобы узнать, как это сделать, нужно обратиться по телефону: 8 (495) 574-38-81 (-82).

Депутаты Совета депутатов городского округа Химки регулярно проводят личные приемы жителей. На них они помогают горожанам в решении разных вопросов. С графиком приемов граждан депутатами на февраль можно ознакомиться по ссылке: https://vk.com/gohimkiadm?w=wall-78793679_103880.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.