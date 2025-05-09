Депутаты «Единой России» проводят мероприятия в Подмосковье в День Победы

Подмосковный партийный актив «Единой России» в рамках региональной программы «Успех V единстве поколений» проводит праздничные мероприятия в День 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения фракции «Единая Россия».

По словам секретаря Московского областного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, сегодня единороссы вместе с каждым жителем России со слезами радости и светлой печали вспоминают великий подвиг советского народа.

«9 мая — день великой радости и великой скорби. Сколько бы ни прошло лет, мы всегда будем чтить их подвиг. Пока мы помним, наше сердце не зачерствеет. Пока мы помним, мы по-настоящему будем осознавать цену жизни и любить Родину. Огромный вклад в защиту столицы, в общую Победу внесли жители Подмосковья. Знаю, что, несмотря на отмену массовых торжественных мероприятий, многие жители региона сегодня все равно посетили мемориалы и вместе с семьями почтили память Героев Великой Отечественной войны. Спасибо большое!», — сказал Брынцалов.

В День Победы по всему региону единороссы чествовали память Героев Великой Отечественной войны.

Так, в Мытищах торжественном митинге приняли участие депутат Мособлдумы, первый замсекретаря областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын; секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая; председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов; депутаты Совета депутатов, исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Бутенко; ветераны и участники СВО, юнармейцы и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

Еще активисты «Единой России» возложили цветы к Вечному огню у мемориала Воинской Славы в Егорьевске; к памятника воинам ВОВ в поселке Красково и у проходной фабрики «Пехорка» в поселке Жилино-2 в Люберцах; к монументу «Родина-мать» у братской могилы на центральном кладбище, памятнику «Воину-десантнику» в сквере им. генерал-лейтенанта Х. Л. Харазии, к памятнику труженикам тыла на улице Карла Маркса в Раменском, а также во многих других муниципалитетах Подмосковья.

Во Фрязино активисты «Единой России» и МГЕР провели патриотическую акцию «Вальс Победы». На площади Победы молодежь закружилась в вальсе. Танец был посвящен нашим героям-победителям и их мужеству, стойкости и самоотверженности. К акции присоединились Дубна, Зарайский, Истра, Королев, Лотошино, Лыткарино, Наро-Фоминский, Серебряные Пруды, Серпухов и многие другие.

В Павловском Посаде состоялся традиционный авто-, вело- и мотопробег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонна стартовала от Парка Победы, после чего автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты отправились по запланированным маршрутам. Более 150 машин разделились на четыре группы и выехали в направлениях деревень Аверкиево, Улитино, Рахманово и рабочего поселка Большие Дворы. По пути делегации останавливались у памятников павшим в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, автопробеги с участием партийного актива «Единой России» прошли в Пушкине, Краснознаменске, Коломне и Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветеранов с Днем Победы и поблагодарил их за совершенный подвиг.

«Мы будем помнить каждого, кто не вернулся домой. И никогда не забудем, чем пришлось пожертвовать нашему народу, чтобы сегодня мы могли с уверенностью смотреть в будущее», — отметил глава региона.