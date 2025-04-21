Депутаты Богородского округа навели порядок у памятного места в преддверии 9 Мая

Традиционно в преддверии Дня Победы все памятные места приводятся в порядок, после зимы на них организуются субботники и косметические ремонты. Так, председатель совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов, депутат-единоросс Евгений Секирин, волонтеры, представители общественности и молодогвардейцы поучаствовали в уборке территории у стелы «Населенный пункт воинской доблести» в Ногинске. Вооружившись метлами, граблями участники субботника навели порядок на прилегающей к стеле территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в работе использовалась поливальная установка.

«По всей территории Московской области проходят субботники. В каждом уголке нашего округа активные жители, общественники, депутаты тоже приобщились к этому важному и доброму делу! Подобные мероприятия по благоустройству территории округа способствуют приобщению наших жителей к любви и заботе о родном городе, воспитывают трудолюбие и чувство сопричастности к осуществлению добрых дел», — отметил Владимир Хватов.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.