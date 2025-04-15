С 7 по 13 апреля депутатский корпус «Единой России» в Мособлдуме провел порядка 250 мероприятий в Подмосковье, передает пресс-служба партии.

Традиционно в течение недели депутаты принимали участие в мероприятиях по контролю капремонта и строительства социально-значимых объектов, встречались с участниками СВО и их семьями, жителями и трудовыми коллективами, принимали участие в организации и проведении мероприятий в рамках Международного дня авиации и космонавтики

По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, за прошедшую неделю — с 7 по 13 апреля, депутатский корпус «Единой России» Мособлдумы провел 228 мероприятий.

«Всего с начала 2025 года депутаты провели порядка 3,5 тысяч различных мероприятий в регионе. При поддержке „Единой России“, в рамках народной программы, в Подмосковье продолжается капитальный ремонт в части МКД, объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Кроме того, проводятся приемы с жителями, культурно-массовые и общественно-политические мероприятия, оказывается всесторонняя помощь фронту. Депутаты нацелены, прежде всего, на эффективное решение проблем, продуктивное взаимодействие с жителями Московской области, а также на повышения качества жизни в регионе», — сказал Брынцалов.

Так, в Балашихе депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов вместе с жителями и представителями подрядной организации осмотрел ход строительства новой школы на 1320 мест в Железнодорожном вмикрорайоне Центр-2.

«Мы провели мониторинг спортивных залов, актового зала, пищеблока, классов и холлов. Уверен, детям и учителям будет комфортно, помещения просторные и современные. По графику срок ввода школы запланирован на первый квартал 2025 года. Здание школы станет филиалом Школы № 15, новый корпус позволит решить вопрос второй смены», — отметил Ефимов.

Он также добавил, что рядом с ЖК сейчас строят и детский сад на 220 мест. Его должны открыть к новому учебному году, ещё один садик на 250 мест уже работает.

В Шаховской депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Сердюкова вместе с руководителем фракции «Единая Россия» в Совете депутатов муниципального округа Андреем Семёновым, исполнительным секретарем Анной Суминой, представителями Администрации, подрядной организации, родительского сообщества и группой общественного контроля проверили ход капитального ремонта «Спорткомплекса единоборств».Компания-подрядчик ООО «ПромРесурс» уже приступила к демонтажу напольного покрытия, перегородок. Сегодня на объекте работают 12 строителей.

«До сентября этого года специалисты проведут кровельные и фасадные работы, обновят интерьер, установят современные окна и двери, а также заменят напольные и потолочные покрытия. Особое внимание будет уделено модернизации инженерных и сантехнических систем. Средства на ремонт здания выделены из бюджета Московской области. Уверена, уже к концу этого года шаховчане получат современное здание, отвечающее всем спортивным требованиям», — прокомментировала Сердюкова.

В Подольске депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимович поздравил сына участника специальной военной операции Михаила с днём рождения.

«14 лет — важный рубеж, когда подросток становится полноправным гражданином своей страны и получает свой первый паспорт. Это период как новых возможностей, так и обязанностей, которые, я уверен, Михаил на доблестном примере своего отца будет исполнять», — поделился Максимович.

После слов поздравления депутат передал имениннику новый сенсорный телефон, который будет полезен как в учебе, так и в повседневной жизни. Пожелал Мише здоровья, смелости, удачи в учебе, и чтобы все поставленные цели достигались с легкостью.

«Также пообщался с супругой военнослужащего Дарьей. Она передала мне обращение от командира части с просьбой оказать гуманитарную помощь. Уже приступили к рассмотрению заявки», — дополнил Павел Максимович.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.