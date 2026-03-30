Депутат Ткачев раскритиковал запрет оплаты Apple ID

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации рассматривает возможность запрета для отечественных пользователей оплаты подписок Apple ID с помощью счетов мобильных телефонов. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев выразил мнение, что данная инициатива не только не поможет в противодействии сервисам обхода блокировок, но и негативно скажется на миллионах россиян, сообщает Газета.ru .

«Уверен, что инициатива неактуальна, потому что она не решает борьбу с VPN и возврат российских приложений в AppStore. Вместо этого она ударит по миллионам россиян, которые легально оплачивают iCloud, нейросети, образовательные и медицинские сервисы. Люди не потеряют доступ к технологиям, но лишатся безопасного и удобного способа оплаты, что неизбежно создаст „серый“ рынок посредников. Apple вряд ли прислушается, поскольку компания обычно не меняет глобальные правила модерации под локальные ограничения. В итоге проблема не решится, а пострадают прежде всего обычные граждане», — отметил парламентарий.

Антон Ткачев совместно с вице-спикером Государственной Думы Владиславом Даванковым направил соответствующий запрос в министерство.

«Вместе с Владиславом Даванковым направили запрос в Минцифры с предложением пересмотреть введение инициативы. Во главу улга мы должны ставить интересы граждан», — добавил он.

Ранее агентство РИА Новости информировало о том, что Минцифры обсуждает возможность приостановки оплаты сервисов Apple со счета мобильного телефона. Целью данного шага является стимулирование Apple к возвращению ряда российских приложений в App Store.

По словам источника агентства, в 2022 году Apple удалила из своего магазина десятки российских приложений, включая банковские, авиасервисы, агрегаторы и другие, в связи с введенными санкциями. Источник в Минцифры предполагает, что ограничения на оплату сервисов Apple могут стать стимулом для компании к восстановлению доступа к приложениям, подпавшим под санкционные ограничения.

