Депутат Совета депутатов проверил ход строительства нового ПНД

На объекте ведутся кровельные работы: рабочие укладывают пароизоляцию, два слоя минеральной ваты, слой керамзитогравия, армирующую сетку и заливают бетонную стяжку. Затем будет создана двухслойная гидроизоляция.

«В рамках депутатского контроля, который мы проводим еженедельно и проверяем самые важные объекты, мы приехали проверить ход строительных работ в психоневрологическом диспансере Красногорской больницы. Последний визит был в мае, когда выполнялись монолитные работы. С тех пор мы видим, что стены уже возведены», — сказал Богдан Андриянов.

Прораб сообщил, что строительные работы выполнены на 80%. Он также отметил, что погодные условия сильно влияют на сроки завершения проекта в этом году, особенно учитывая дождливое лето.

Трехэтажное здание площадью более 2,5 тыс. кв.м будет включать отделения для взрослых и детей, кабинет медосвидетельствования, дневной стационар на четыре места, аптеку и административные блоки. Сдать объект планируется до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.