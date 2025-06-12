День России — это повод вспомнить, что силу и успех стране придают миллионы ее граждан, объединенных уважением к закону, любовью к Родине и стремлением к справедливости, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

«Россия — уникальная страна, где веками бок о бок живут разные народы. Но все мы объединены общими ценностями: уважением к закону, любовью к Родине, стремлением к справедливости. Успех государства складывается из миллионов личных историй. Учителя воспитывают новое поколение, врачи спасают жизни, рабочие и инженеры создают продукты, фермеры кормят страну», — сказал Шапкин.

Он добавил, что даже участие в выборах или общественных инициативах — это вклад в будущее.

«В Московской области, например, мы видим, как активность граждан преображает регион: люди участвуют в программах благоустройства, предлагают инициативы через „Госуслуги“, поддерживают местные предприятия», — отметил депутат.

Шапкин подчеркнул, что, когда человек понимает, что его труд важен для страны, он работает с большей мотивацией. Государство, в свою очередь, должно создавать условия — поддерживать бизнес, развивать инфраструктуру, обеспечивать социальные гарантии.

«В этот день мы чествуем не только государство, но и людей, которые его создают. Проводятся фестивали, концерты, встречи с многодетными семьями, ветеранами труда. Это напоминает: будущее России — в сохранении ее традиций», — заключил он.

12 июня отмечается главный государственный праздник — День России. Этот день призван подчеркнуть богатство истории и культуры страны, достижения всех регионов и многонационального народа РФ.

Для россиян важны справедливость, взаимопомощь и уважение, единство народов России. Жители страны хранят историческую память, чтят традиции и строят будущее, опираясь на мудрость поколений.