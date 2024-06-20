Депутат Серпухова Диана Алумянц навестила пенсионеров и семьи военнослужащих в Серпухове
Фото - © Фото: Пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья
Депутат окружного Совета, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумяц совершила рабочую поездку по муниципалитету. Она посетила одиноких пожилых людей, которым требуется поддержка и помощь, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
«Эту рабочую неделю мы решили начать с добрых дел. Я постоянно на связи с нашими ветеранами, пожилыми людьми, которым в силу возраста и ограниченных возможностей иногда сложно справляться даже с самыми простыми бытовыми делами. Сегодня вместе с молодогвардейцами мы навестили несколько семей, пообщались и помогли по хозяйству. Такие встречи приносят много положительных эмоций от осознания того, что мы сделали жизнь людей немного проще. Кроме того, наши бабушки и дедушки делятся с нами своей мудростью и жизненным опытом», — рассказала Диана.
Жительнице Серпухова Альбине Александровне уже исполнился 91 год, но она продолжает вести активный образ жизни и занимается хозяйством. Гостей женщина встретила среди грядок. Диана Алумянц вместе с активистами помогли пенсионерке с бытовыми вопросами.
Следующий визит молодогвардейцы нанесли Петру Алексеевичу Кирееву, которому нужна была помощь с покосом травы. Ребята быстро очистили придомовую территорию пенсионера от сорняков и ненужной травы, а также помогли установить москитную сетку на окно.
Кроме того, Диана Алумянц навестила семью военнослужащего, который сейчас защищает интересы России в ходе специальной военной операции. Чтобы избавить участок от большого количества травы депутат привлекла специальную организацию МБУ «Благоустройство», которые оперативно привели территорию в порядок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.