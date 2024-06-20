Депутат Серпухова  Диана Алумянц навестила пенсионеров и семьи военнослужащих в Серпухове

«Эту рабочую неделю мы решили начать с добрых дел. Я постоянно на связи с нашими ветеранами, пожилыми людьми, которым в силу возраста и ограниченных возможностей иногда сложно справляться даже с самыми простыми бытовыми делами. Сегодня вместе с молодогвардейцами мы навестили несколько семей, пообщались и помогли по хозяйству. Такие встречи приносят много положительных эмоций от осознания того, что мы сделали жизнь людей немного проще. Кроме того, наши бабушки и дедушки делятся с нами своей мудростью и жизненным опытом», — рассказала Диана.

Жительнице Серпухова Альбине Александровне уже исполнился 91 год, но она продолжает вести активный образ жизни и занимается хозяйством. Гостей женщина встретила среди грядок. Диана Алумянц вместе с активистами помогли пенсионерке с бытовыми вопросами.

Следующий визит молодогвардейцы нанесли Петру Алексеевичу Кирееву, которому нужна была помощь с покосом травы. Ребята быстро очистили придомовую территорию пенсионера от сорняков и ненужной травы, а также помогли установить москитную сетку на окно.

Кроме того, Диана Алумянц навестила семью военнослужащего, который сейчас защищает интересы России в ходе специальной военной операции. Чтобы избавить участок от большого количества травы депутат привлекла специальную организацию МБУ «Благоустройство», которые оперативно привели территорию в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.