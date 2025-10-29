Депутат Самединова: волонтеры своим примером меняют жизнь к лучшему

Депутат Московской областной думы Линара Самединова сообщила РИАМО, что волонтеры Подмосковья своим примером доказывают, что доброе сердце и неравнодушие способны менять мир к лучшему.

Самединова отметила, что в волонтерское движение Подмосковья входят самые разные люди — от молодежи до представителей старшего поколения.

«Они помогают в больницах, проводят экологические акции, работают с ветеранами, поддерживают семьи участников СВО. Важно, что волонтерство становится частью культуры молодежи, образом жизни людей всех возрастов. Благодарю всех волонтеров за доброту, отзывчивость и активное участие в жизни региона», — сказала Самединова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров с Днем добровольца Московской области, который отмечается 29 октября. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

«В нашем регионе — большое и сильное сообщество волонтеров, более 60 тысяч человек, которые каждый день делают добро просто потому, что не могут иначе», — отметил глава региона.

