Депутат Роднина оценила ход капремонта здания Дубненской детской школы искусств

Депутат Госдумы Ирина Роднина приехала с проверкой на строительную площадку здания детской школы искусств в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первое, о чем ей доложили, это то, что работы по укреплению фундамента здания, которому почти 70 лет, завершаются. А значит можно приступать к следующему этапу: к утеплению фасада.

«Сейчас комплектуем необходимые материалы и приедет бригада, которая будет работать по обустройству фасада», — рассказал начальник участка Андрей Завершенский.

В актовом зале будет заменена кровля, полы, окна. В учебной части здания второй и третий этажи готовы к чистовым работам. На первом этаже идет прокладка труб теплоснабжения.

«Работают ответственно и очень серьезно. Думаю, результат будет потом радовать жителей», — отметила депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Самый большой объем работ ожидается в административной части здания. Это старейшая конструкция Дубненской детской школы искусств, поэтому здесь замене подлежат и перекрытия. К чистовой отделке строители в этих помещениях приступят только через полтора месяца.

«Здание Дубненской детской школы искусств — один из самых важных для города и региона ремонтируемых объектов этого года. Постоянно контролируем ход работ», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.