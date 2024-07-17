Депутат показал видео возвращения бойцов ВС РФ из плена на Украине

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Депутат Госдумы и представитель Парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев выложил видео, как российские военные возвращаются из плена ВСУ. Кадры законодатель опубликовал 17 июля в своем Telegram-канале, сообщает «Царьград» .

Саралиев показал видео с автобусами, в которых находятся бойцы ВС РФ. Армейцы возвращаются домой после освобождения из плена на Украине.

«Каждое ваше обращение мы видим, изучаем, оперативно берем в работу», — обратился законодатель к матерям и женам вызволенных из плена.

Обмен военнопленными между РФ и Украиной был произведен по формуле «95 на 95».