Депутат открыл лекцию ко Дню освобождения Одессы в Химках

Патриотическая лекция ко Дню освобождения Одессы прошла 10 апреля в школе «Флагман» в Химках. Перед учениками выступили депутаты Евгений Иноземцев и Надежда Смирнова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В химкинской школе «Флагман» состоялась лекция, приуроченная ко Дню освобождения Одессы от румынско-немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие открыл депутат Евгений Иноземцев.

«Освобождение Одессы — пример величайшего мужества нашей армии и народа. Мы обязаны хранить правду и передавать ее молодежи. Это основа патриотизма и уважения к подвигу предков», — отметил депутат.

Участникам подробно рассказали о ходе операции 1944 года, ее значении для дальнейшего развития событий на фронте и героизме освободителей города.

Депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что такие встречи помогают укреплять связь поколений и формируют у молодежи уважение к истории Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.