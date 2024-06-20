Депутат назвал способ защиты дачных культур от ливней

Депутат Госдумы и глава союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал способы, как дачники могут спасти свои растения от сильных дождей. По словам законодателя, в этом помогут дренажная система, мульчирование почвы коровьим навозом, опилками или соломой, а также формирование приподнятого положения грядок, сообщает NEWS.ru .

«Оптимизируйте дренажную систему на даче, чтобы избежать застоя воды. Если ее нет, воспользуйтесь поднятыми грядками, чтобы корневая система не пострадала», — посоветовал Чаплин.

Парламентарий также рекомендовал не забывать о прореживании посадок и своевременной обрезке культур. Чаплин напомнил, что в густых растениях застаивается больше влаги, что может привести к грибку.

Кроме прочего, по словам главы союза дачников Подмосковья, садоводам следует подумать об укрытиях для своих культур, к примеру, об агроволокне или защитной пленке. Это позволит контролировать количество осадков, которые попадают на растения.