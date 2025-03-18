Депутат Мособлдумы рассказала о мерах поддержки контрактников

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышеварассказала о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту, передает пресс-служба партии.

По словам депутата, служба по контракту в вооруженных силах страны — это не только важная составляющая нашей военной безопасности, но и значимый путь для граждан, желающих служить Родине.

«Я регулярно общаюсь со многими контрактниками, добровольцами, и из их рассказов становится очевидным, что мотивация служить по контракту у них разнообразна. Многие из них обладают патриотическими устремлениями, хотят внести свой вклад в защиту страны или же стремятся получить уникальный опыт и навыки. Служба по контракту — это важный выбор для многих граждан, и наша задача, как законодателей, сделать этот путь максимально комфортным и выгодным», — отметила Лобышева.

Она также рассказала, что на сегодняшний день существует ряд мер поддержки для наших военнослужащих и их семей. Важно, чтобы бойцы чувствовали поддержку не только в процессе службы, но и после ее завершения, поэтому депутатский корпус продолжает работать над расширением социальных программ и улучшением доступности жилья, образования и медицинской помощи для контрактников.

«Контрактная служба предлагает множество преимуществ, таких как стабильный доход, возможность карьерного роста и получения профессиональных навыков. Кроме того, контрактники получают доступ к современным технологиям и обучению, что может значительно повысить их конкурентоспособность на гражданском рынке труда», — пояснила Екатерина Лобышева.

Что касается пункта отбора граждан на службу по контракту в Балашихе, то его открытие, по мнению депутата, является важным шагом для централизованного подхода.

«Объединенный центр позволяет оптимизировать процесс отбора, сделать его более прозрачным и удобным для граждан, желающих связать свою жизнь с военной службой. Наличие специального места, где можно получить всю необходимую информацию и поддержку, упрощает процесс для будущих контрактников и способствует привлечению большего числа желающих служить», — заключила она.

«По поручению президента (России Владимира Путина — ред.) мы запустили региональную кадровую программу „Герои Подмосковья“, чтобы бойцы, проявившие отвагу и мужество на передовой, могли реализовать себя и на гражданке», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.