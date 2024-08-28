Депутат Мособлдумы посетил в Егорьевске ПВРы для жителей Курской области

В трех специально оборудованных ПВРах в общей сложности находятся более 100 человек.

В Семейный центр помощи семье и детям «Преображение», где разместились более 60 детей из опасных районов, депутат передал игрушки, детские горки для купания, ванночки и средства гигиены. Также депутат откликнулся на просьбу эвакуированных жителей и доставил в Добрый дом «Егорьевский» ноутбук и принтер.

«Без внимания никто не останется, главное сейчас — обеспечить достойные условия проживания всем, кто был вынужден покинуть свои дома. Что мы общими усилиями и делаем», — сказал Максим Коркин.

В городском округе Егорьевск работают три площадки по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области: Молодежный центр «Маяк» (2 микрорайон, д. 25), Центр культуры и досуга (ул. Советская, д. 39а) и Егорьевский МФЦ. Передать в пункты приема помощи можно вещи и предметы первой необходимости: медикаменты, средства личной гигиены, питьевую воду, бытовую технику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.