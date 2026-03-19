Депутат Мособлдумы Орлов встретился с жителями Дмитрова

Встреча депутата Московской областной думы Александра Орлова с жителями прошла 18 марта в спортивном комплексе «Дмитров» в Дмитровском округе. Участники обсудили патриотическое воспитание, помощь бойцам СВО, экологию и инициативное бюджетирование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александр Орлов провел встречу в рамках программы «Успех V единстве поколений». Он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и связи поколений, отметив активное участие дмитровчан в патриотических акциях и сборе гуманитарной помощи для военнослужащих.

К участникам обратился доброволец с позывным «Роки», который служит в отряде имени Александра Невского и вскоре вновь отправится в зону СВО.

«Нам нужна и важна любая помощь. Получая ее — будь то сети, техника, домашние вкусности, письма и рисунки детей, — мы чувствуем, что мы едины», — поделился Сергей.

Боец попросил содействия в приобретении квадроцикла и автомобиля УАЗ для подразделения. Орлов отметил, что Дмитровский округ стал лидером в Подмосковье по объему отправленных гуманитарных грузов. За вклад в поддержку участников СВО депутат вручил благодарственные письма местного отделения партии директору СК «Дмитров» Максиму Безбородову и сотрудницам комплекса Светлане Самофал и Елене Шайдаровой.

Также парламентарий рассказал о работе в областной думе. Основное направление его деятельности — экология: организация акций, продвижение программ по очистке рек и водоемов, контроль за снижением вредных выбросов предприятий. Отдельно он остановился на инициативном бюджетировании и призвал жителей активнее участвовать в голосовании на портале «Добродел».

«Это удобный механизм: жители предлагают идеи, голосуют за них, а лучшие проекты получают деньги из областного бюджета. Так можно быстро сделать ремонт дорог, обустроить спортплощадку или сквер. Чем активнее голосуем, тем больше пользы для округа», — пояснил Александр Орлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.